Производство киосков самообслуживания

Избавиться
от очередей
на кассе легко
Установите терминал самообслуживания
Зачем нужна касса
самообслуживания?
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Увеличивает
продажи
Клиенты больше тратят при заказе на кассе самообслуживания
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Альтернатива персоналу на кассе
Внедрив систему самообслуживания, вы уменьшите количество кассиров
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Больше никаких больничных
Касса самообслуживания помогает вашему бизнесу работать без простоев и перерывов
Преимущества установки кассы самообслуживания
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Больше средний чек
Согласно исследованиям, клиенты на кассах самообслуживания тратят намного больше, чем на традиционной кассе
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Меньше затрат
Клиенты заказывают на кассах самообслуживания, а значит вам достаточно одного кассира или администратора
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Больше свободного места на кассе
За счет компактных размеров, можно поставить несколько касс, тем самым вы избавитесь от очередей
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Бесперебойная работа
Качественные комплектующие, гарантия качества, высокие компетенции при внедрении. Все это позволяет экономить на затратах на обслуживание
Лучшее
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Кассы самообслуживания
Терминал самообслуживания АТМ 32Цена по запросу Подробнее
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Готовые решения
Электронный кассир Макси (с выдачей сдачи)90000,00 руб. В корзину
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Готовые решения
Электронный кассир «Лайт-3» АТМ Парикмахерская30000,00 руб. В корзину
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Готовые решения
Электронный кассир «Лайт-2»25000,00 руб. В корзину
Комплектующие и запчасти
Индивидуальная разработка
Разработка софта для любых терминалов
Преимущества
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Уникальные компетенции
Опыт автоматизации более 20ти лет
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Комплексное внедрение
Подберем кассу, настроим програмное обеспечение, внедрим в вашу систему и обучим ваших сотрудников
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Надежное оборудование
Работа в режиме 24/7
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Быстрые сроки изготовления и поставки
Оборудование в наличии или по индивидуальному проекту
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Гибкое ценообразование
Подбор комплектующих по вашему запросу
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Щёлковский район,
деревня Медвежьи Озёра, 153