Производство киосков самообслуживания

Больше средний чек Согласно исследованиям, клиенты на кассах самообслуживания тратят намного больше, чем на традиционной кассе

Меньше затрат Клиенты заказывают на кассах самообслуживания, а значит вам достаточно одного кассира или администратора

Больше свободного места на кассе За счет компактных размеров, можно поставить несколько касс, тем самым вы избавитесь от очередей