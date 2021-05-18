Адрес Москва, Дмитровское шоссе 184
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Номер телефона84994031065 Заказать звонок Info@atmmachines.ru

Производство киосков самообслуживания

Разработка, производство и продажа киосков самообслуживания и их комплектующие

Избавиться
от очередей
на кассе легко

Установите терминал самообслуживания

Зачем нужна касса
самообслуживания?

  • Увеличение продаж

    Увеличивает
    продажи

    Клиенты больше тратят при заказе на кассе самообслуживания

  • Альтернатива персоналу на кассе

    Альтернатива персоналу на кассе

    Внедрив систему самообслуживания, вы уменьшите количество кассиров

  • Больше никаких больничных

    Больше никаких больничных

    Касса самообслуживания помогает вашему бизнесу работать без простоев и перерывов

Преимущества установки кассы самообслуживания

  1. Больше средний чек

    Согласно исследованиям, клиенты на кассах самообслуживания тратят намного больше, чем на традиционной кассе

  2. Меньше затрат

    Клиенты заказывают на кассах самообслуживания, а значит вам достаточно одного кассира или администратора

  3. Больше свободного места на кассе

    За счет компактных размеров, можно поставить несколько касс, тем самым вы избавитесь от очередей

  4. Бесперебойная работа

    Качественные комплектующие, гарантия качества, высокие компетенции при внедрении. Все это позволяет экономить на затратах на обслуживание

Лучшее

Автоматизация ресторанов и кафе

Комплектующие и запчасти

Комплектующие и запчасти для банкоматов, платежных терминалов и терминалов самообслуживания по выгодной цене!

Индивидуальная разработка

Разработка с индивидуальным подходом всех видов киосков самообслуживания, электронных кассиров и информационных стоек.

Разработка софта для любых терминалов

Программное Обеспечение для Устройств самообслуживания (платежных Терминалов и не только).

Преимущества

  • Уникальные компетенции

    Уникальные компетенции

    Опыт автоматизации более 20ти лет

  • Комплексное внедрение

    Комплексное внедрение

    Подберем кассу, настроим програмное обеспечение, внедрим в вашу систему и обучим ваших сотрудников

  • Надежное оборудование

    Надежное оборудование

    Работа в режиме 24/7

  • Быстрые сроки изготовления и поставки

    Быстрые сроки изготовления и поставки

    Оборудование в наличии или по индивидуальному проекту

  • Гибкое ценообразование

    Гибкое ценообразование

    Подбор комплектующих по вашему запросу

Наши партнёры

Как с нами
связаться?

Москва
Дмитровское шоссе 184
84994031065
info@atmmachines.ru